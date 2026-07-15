Депутат Рады: «Русские жахнут – и нас уже не пронесёт как прошлой зимой!»

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 22:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские приостановили удары по подстанциям и ТЭЦ «не из моральных соображений или жалости к украинцам».

Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские приостановили удары по подстанциям и ТЭЦ «не из моральных соображений или жалости к...

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«Вы все понимаете: если война не завершится, а очень похоже на то, что она не завершится до октября, в какой ситуации, в какой глубокой…проблеме будет находиться украинская энергетика? Все понимают ситуацию по Киеву, по Харькову, по Одессе, по Запорожью?

Вы понимаете, что по состоянию на сегодня враг не бьёт по подстанциям, не бьет по ТЭЦ – не потому, что они стали очень моральны и очень жалеют украинцев. Это они готовятся. И они жахнут по этому ближе к зиме», – утверждал укро-депутат.

«Но мы понимаем, что по состоянию на сегодня правительство не сделало даже десятой части того, чтобы подготовить нашу систему к таким ударам.

Если зима будет хотя бы плюс-минус такая же, как была предыдущая, мы будем иметь катастрофы. И большего масштаба! И если вы думаете, что нас снова пронесёт, потому что фартовые – не пронесёт», – вещал Разумков.

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English version :: Читать на английском Депутат Рады: «Русские жахнут – и нас уже не пронесёт как прошлой зимой!»

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