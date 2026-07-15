Депутат Рады: «Русские жахнут – и нас уже не пронесёт как прошлой зимой!»

Русские приостановили удары по подстанциям и ТЭЦ «не из моральных соображений или жалости к украинцам».

Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы все понимаете: если война не завершится, а очень похоже на то, что она не завершится до октября, в какой ситуации, в какой глубокой…проблеме будет находиться украинская энергетика? Все понимают ситуацию по Киеву, по Харькову, по Одессе, по Запорожью?

Вы понимаете, что по состоянию на сегодня враг не бьёт по подстанциям, не бьет по ТЭЦ – не потому, что они стали очень моральны и очень жалеют украинцев. Это они готовятся. И они жахнут по этому ближе к зиме», – утверждал укро-депутат.