Глава Росатома Лихачёв: Убит главный инженер ЗАЭС – президент проинформирован

Иван Добровольский.  
15.07.2026 20:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


ВСУ атаковали главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева в его служебном автомобиле. Специалист Росатома получил смертельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Росатома и приводит на своём сайте комментарий главы российского ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ атаковали главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева в его служебном автомобиле. Специалист...

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«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Тойота «Камри» на границе промышленной площадки станции и г. Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту.

Коллектив Госкорпорации «Росатом» скорбит о невосполнимой утрате. Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибших.

Эта трагедия стала возможной в результате не просто попустительства, а прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.

Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы.

Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию.

Политическое руководство страны проинформировано», – приводит Росатом слова Алексея Лихачёва.

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