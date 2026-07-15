Заблокированный в РФ «Телеграм» служит российским интересам в Польше – пьяница Сикорский наехал на ЗОЖника Дурова
Известный своим пристрастием к алкоголю польский вице-премьер Радослав Сикорский утверждает, что российские спецслужбы используют мессенджер «Телеграм» для ведения гибридной войны против Польши.
Об этом он заявил, выступая в Фонде Рональда Рейгана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У них есть российский аналог Вацапа под названием «Телеграм», через который они вербуют одноразовых диверсантов. Им платят две тысячи евро за то, что они сфотографируют цель и 20 тысяч за то, что они ее подожгут.
У нас были десятки поджогов, в том числе огромных торговых центров целых районов городов. Они даже пытались поджечь дом нынешнего премьер-министра Великобритании», – фантазировал Сикорский.
По его словам, российские кибератаки происходят каждый день вот уже 10 лет. Русские хакеры «внедряют вирусы в финансовые учреждения и систему сбора налогов, чтобы активировать, в случае чего».
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