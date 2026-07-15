Систематический террор мирного населения со стороны ВСУ якобы добился своих целей – изменения общественных настроений в прифронтовых регионах.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил просроченный президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процент людей, которые не поддерживают войну Путина, резко растёт. Я не знаю, сколько людей поддерживают его самого, а вот тех, кто хочет, чтобы война закончилась – этот процент сильно подрос.

Особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также дипстрайки и мидлстрайки (удары по российскому тылу – прим.), и операции на территории нашего временно оккупированного Крыма.

В некоторых регионах с 10%, которые были за окончание войны, эта цифра выросла до 62%. Это в первую очередь пограничные с Украиной территории, и Крым.

Потому что они начали чувствовать на своей территории, что такое война. И такие вещи влияют на реальные рейтинги и голосования в РФ», – уверял Зеленский.