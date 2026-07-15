Зеленский – европейским панам в Киеве: Мы уже запугали 62% населения пограничных регионов РФ!
Систематический террор мирного населения со стороны ВСУ якобы добился своих целей – изменения общественных настроений в прифронтовых регионах.
Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил просроченный президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Процент людей, которые не поддерживают войну Путина, резко растёт. Я не знаю, сколько людей поддерживают его самого, а вот тех, кто хочет, чтобы война закончилась – этот процент сильно подрос.
Особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также дипстрайки и мидлстрайки (удары по российскому тылу – прим.), и операции на территории нашего временно оккупированного Крыма.
В некоторых регионах с 10%, которые были за окончание войны, эта цифра выросла до 62%. Это в первую очередь пограничные с Украиной территории, и Крым.
Потому что они начали чувствовать на своей территории, что такое война. И такие вещи влияют на реальные рейтинги и голосования в РФ», – уверял Зеленский.
По его словам, Россия готовится к эскалации, однако какой она будет – пока неизвестно.
«Мы думаем об этом, к таким шагам нужно готовиться. У Путина много возможностей эскалации», – добавил клоун.
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