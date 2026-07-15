Зеленский – европейским панам в Киеве: Мы уже запугали 62% населения пограничных регионов РФ!

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Систематический террор мирного населения со стороны ВСУ якобы добился своих целей – изменения общественных настроений в прифронтовых регионах.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил просроченный президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Процент людей, которые не поддерживают войну Путина, резко растёт. Я не знаю, сколько людей поддерживают его самого, а вот тех, кто хочет, чтобы война закончилась – этот процент сильно подрос.

Особенно после наших оперативных действий на поле боя, а также дипстрайки и мидлстрайки (удары по российскому тылу – прим.), и операции на территории нашего временно оккупированного Крыма.

В некоторых регионах с 10%, которые были за окончание войны, эта цифра выросла до 62%. Это в первую очередь пограничные с Украиной территории, и Крым.

Потому что они начали чувствовать на своей территории, что такое война. И такие вещи влияют на реальные рейтинги и голосования в РФ», – уверял Зеленский.

По его словам, Россия готовится к эскалации, однако какой она будет – пока неизвестно.

«Мы думаем об этом, к таким шагам нужно готовиться. У Путина много возможностей эскалации», – добавил клоун.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зеленский – европейским панам в Киеве: Мы уже запугали 62% населения пограничных регионов РФ!

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить