«Русские били по дому Шухевича!» – Рада пожаловалась миру на «культурный геноцид». Реакция Польши пока неизвестна
В Киеве обратились к международным организациям и институтам с требованием «осудить политику систематического культурного геноцида РФ против украинского народа».
Соответствующее постановление поддержала Верховная рада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Проект постановления предусматривал обращение к ООН, парламентам и правительствам государств-членов ООН, членов ЕС и НАТО, Европарламента, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ОБСЕ.
«Казалось бы, не слишком громкие слова «культурный геноцид»? Нет. О культурном геноциде ещё когда-то Шевченко писал: «И могилы мои милые москаль разрывает, / Роет, раскапывает, не своё ищет». Точные слова Кобзаря.
Мы привыкли думать, что государственная граница проходит по карте – нет, не только. Государственная граница идёт через язык, память, музеи, театры, традиции. Именно поэтому враг бьёт по дому Шухевича!
Наше обращение – немедленно осудить, исключить агрессора из всех международных организаций, спасти [украинский народ]», – распинался признанный террористом экс-президент Пётр Порошенко.
Также в ходе обсуждения звучали предложения внести определение «культурного геноцида» в УК Украины и даже «добиться этого в международном гуманитарном праве».
«Инициируем обращение к странам мира для того, чтобы приостановить членство России в ЮНЕСКО и других организациях, основы которых она разрушает», – вещала депутатка-порохобот Ирина Геращенко.
За постановление проголосовало 252 депутата.
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