«Русские били по дому Шухевича!» – Рада пожаловалась миру на «культурный геноцид». Реакция Польши пока неизвестна

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 23:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В Киеве обратились к международным организациям и институтам с требованием «осудить политику систематического культурного геноцида РФ против украинского народа».

Соответствующее постановление поддержала Верховная рада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве обратились к международным организациям и институтам с требованием «осудить политику систематического культурного...

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Проект постановления предусматривал обращение к ООН, парламентам и правительствам государств-членов ООН, членов ЕС и НАТО, Европарламента, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ОБСЕ.

«Казалось бы, не слишком громкие слова «культурный геноцид»? Нет. О культурном геноциде ещё когда-то Шевченко писал: «И могилы мои милые москаль разрывает, / Роет, раскапывает, не своё ищет». Точные слова Кобзаря.

Мы привыкли думать, что государственная граница проходит по карте – нет, не только. Государственная граница идёт через язык, память, музеи, театры, традиции. Именно поэтому враг бьёт по дому Шухевича!

Наше обращение – немедленно осудить, исключить агрессора из всех международных организаций, спасти [украинский народ]», – распинался признанный террористом экс-президент Пётр Порошенко.

Также в ходе обсуждения звучали предложения внести определение «культурного геноцида» в УК Украины и даже «добиться этого в международном гуманитарном праве».

«Инициируем обращение к странам мира для того, чтобы приостановить членство России в ЮНЕСКО и других организациях, основы которых она разрушает», – вещала депутатка-порохобот Ирина Геращенко.

За постановление проголосовало 252 депутата.

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