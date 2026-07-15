В Киеве обратились к международным организациям и институтам с требованием «осудить политику систематического культурного геноцида РФ против украинского народа».

Соответствующее постановление поддержала Верховная рада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект постановления предусматривал обращение к ООН, парламентам и правительствам государств-членов ООН, членов ЕС и НАТО, Европарламента, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ОБСЕ.

«Казалось бы, не слишком громкие слова «культурный геноцид»? Нет. О культурном геноциде ещё когда-то Шевченко писал: «И могилы мои милые москаль разрывает, / Роет, раскапывает, не своё ищет». Точные слова Кобзаря.

Мы привыкли думать, что государственная граница проходит по карте – нет, не только. Государственная граница идёт через язык, память, музеи, театры, традиции. Именно поэтому враг бьёт по дому Шухевича!

Наше обращение – немедленно осудить, исключить агрессора из всех международных организаций, спасти [украинский народ]», – распинался признанный террористом экс-президент Пётр Порошенко.