«Это нас обогатит» – премьер Хорватии пообещал увеличить производство дронов для Украины

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Компании хорватского ВПК, производящие дроны, будут увеличивать поставки на Украину.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об инвестициях в производство дронов – я думаю, что Украина за четыре года достигла невероятного прогресса и динамики. Они начали массовое производство. Украина стала лидером в этих вопросах, и другие страны теперь пытаются устанавливать партнёрские отношения с украинскими странами», – сказал Пленкович.