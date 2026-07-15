«Это нас обогатит» – премьер Хорватии пообещал увеличить производство дронов для Украины

Вадим Москаленко.  
15.07.2026 21:56
  (Мск) , Киев
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Хорватия


Компании хорватского ВПК, производящие дроны, будут увеличивать поставки на Украину.

Об этом на саммите «Украина – Южно-Восточная Европа» в Киеве заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Компании хорватского ВПК, производящие дроны, будут увеличивать поставки на Украину. Об этом на саммите...

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«Если говорить об инвестициях в производство дронов – я думаю, что Украина за четыре года достигла невероятного прогресса и динамики. Они начали массовое производство.

Украина стала лидером в этих вопросах, и другие страны теперь пытаются устанавливать партнёрские отношения с украинскими странами», – сказал Пленкович.

«Одна из хорватских компаний уже имеет партнёрские отношения с украинской компанией, и будет это продолжать. Сотрудничество будет развиваться.

Это компания, которая производит беспилотные средства для разминирования. А также компании по ПВО ищут партнёрских отношений.

Так что это хорошая возможность усилить украинские военные возможности, а также обогатить наши оборонные компании. Так что европейские компании могут быть хорошим решением», – добавил хорватский премьер.

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