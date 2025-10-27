Насмешки натовских генералов над РФ выдают в них страх – Басурин

Максим Столяров.  
27.10.2025 16:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 32
 
Большинство генералов НАТО никогда не участвовали в реальных боевых действиях – и бахвалятся перед Россией из страха.

Об этом в интервью американскому судье Эндрю Наполитано заявил военный эксперт, экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские и американские генералы постоянно унижают российскую армию: что она неопытна, не хороша. Это люди, которые за 20 лет воевали в Афганистане – не смогли победить Талибан. И после 20 лет они всё-таки бросили поле боя, а Россия сейчас сражается 3,5 года против сил НАТО. Если бы у вас был шанс поговорить с ними, что бы вы сказали?», – спросил ведущий.

«Если мы посмотрим историю этих звездных генералов, то в войне-то они нигде не участвовали. Корея и Вьетнам прошли давно, и тех людей не осталось. В Афганистане это не война была, а истребление.

Они уверовали в то, что они лучше нас. А ещё они нас все-таки боятся. Они боятся, потому что они не знают, что от нас ждать. И вот это бахвальство и заставляет их говорить о том, что мы ни на что не способны», – сказал Басурин.

«О чем бы я с ними разговаривал? Не знаю, трудно сказать. Наверное, в первую очередь, поговорил бы, что они хотят оставить после себя. Они же хотят для своих детей и внуков мира, или они хотят для них войны?

Потому что, если они хотят для них войны, тогда с ними разговаривать вообще не о чем. Если они хотят мира, тогда можно найти диалог. А с профессионалами всегда можно найти общий язык», – добавил он.

