Переговоры по Косово: Албанские сепаратисты хотят захватить новый кусок Сербии

29.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Власти Сербии не будут вести диалог с Приштиной до тех пор, как сепаратистский режим в Косово не отменит своё решение о введении 100% пошлины на ввоз сербских товаров, что фактически означает блокаду славянских анклавов незаконно отторгнутого края.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня в столице Германии в рамках саммита по вопросу Балкан. На мероприятии также присутствовали президенты стран региона, французский лидер Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Ангела Меркель и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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Накануне двухсторонних встреч в Берлине между лидерами Сербии, Франции и Германии, которые должны пройти завтра, 30 апреля, Вучич выступил с заявлением. Он отметил невозможность продолжения диалога по вопросу Косово в сегодняшних реалиях.

«Диалога с Приштиной не будет, пока местная власть не отменит пошлину на сербские товары», – процитировал Вучича телеканал Pink. Позицию Сербии по данному вопросу поддерживают и два постоянных члена Совбеза ООН – Россия и Китай.

Однако представители Косово приехали на саммит с новыми требованиями. Теперь они не только хотят признания независимости края от Сербии, но также и от пяти стран из состава ЕС, которые в свое время не поддержали албанских сепаратистов. Это Словакия, Румыния, Греция, Кипр и Испания.

Глава нелегального правительства в Косово и Метохии Хашим Тачи сказал также, что он потребует и присоединения к краю долины Прешиво (Южная Сербия). Она граничит с Македонией и не является спорной территорией. Однако на ее пространстве проживает большое количество албанцев.

Президент Франции Макрон заявил, что отношения Сербии и Косово являются приоритетом саммита. По его словам, якобы, Германия и Франция не собираются навязывать свой вариант разрешения спора, однако хотят внести вклад в поиске мирного выхода.

Тем временем, поддерживаемые США албанцы пытаются давить на Евросоюз. Националистическое движение косовских албанцев «Самоопределение» уже анонсировало акцию напротив резиденции канцлера ФРГ, где проходит саммит.

Один из предлагаемых Западом планов “урегулирования” – отторжение от Сербии долины Прешиво в обмен на возвращение сербского анклава под контроль Белграда

Лидер движения, ранее судимый экстремист Альбин Курти заявил о том, что организует здесь «албанскую весну» в случае продолжения любых переговоров между Приштиной и Белградом. Так как считает, что любой договор между ними «нарушает территориальную целостность и суверенитет Косово», пишет портал «Балканист».

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.