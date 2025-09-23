«Постоянно окружают. Русские с успехом пользуются хаосом в нашем управлении» – замкомбата ВСУ
За четыре года полномасштабных боевых действий украинское командование не сделало никаких выводов из проблем во взаимодействии и продолжает повторять те же ошибки.
Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как правило, их успех – это наш провтык. Потому что у нас ничего не поменялось за четыре года, мы знаем о противнике лучше, чем о себе. Слабое взаимодействие между подразделениями. Допустим, подразделение откатывается от той или иной позиции, комбат отвёл, зашли противники – соседним подразделениям никто не сообщает.
Потому что все докладывают, что у нас всё зашибись, «трымаем позиции», а там уже враг окружает наши другие подразделения, которые не откатились. Вот, таким образом, из-за несогласованности мы получаем этот результат», – жаловался ВСУшник.
Также большой проблемой он назвал распространённую практику «тушения пожаров» на проблемных участках фронта.
«Вместо того, чтобы завести подготовленную слаженную бригаду, начинают на каком-то просаженном участке набрасывать приданные подразделения. Стоит бригада, и начинают туда тыкать – на тебе батальон, на тебе роту, на тебе экипаж. Естественно, у них нет нормального взаимодействия, коммуникации – завтыкивают.
Очень безграмотное и неэффективное использование людского ресурса – просто закидывают телами. Я не знаю, зачем это делается, там сил и средств было нагнано, что можно было грести их до Бердянска! Это сугубо наши управленческие провтыки. Если этого не исправить, будем катиться дальше.
…Победа в войне – уничтожение армии противника. А мы боремся за позиции. Воюем за точечки на карте», – возмущался Глущенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: