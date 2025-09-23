«Постоянно окружают. Русские с успехом пользуются хаосом в нашем управлении» – замкомбата ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За четыре года полномасштабных боевых действий украинское командование не сделало никаких выводов из проблем во взаимодействии и продолжает повторять те же ошибки.

Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как правило, их успех – это наш провтык. Потому что у нас ничего не поменялось за четыре года, мы знаем о противнике лучше, чем о себе. Слабое взаимодействие между подразделениями. Допустим, подразделение откатывается от той или иной позиции, комбат отвёл, зашли противники – соседним подразделениям никто не сообщает. Потому что все докладывают, что у нас всё зашибись, «трымаем позиции», а там уже враг окружает наши другие подразделения, которые не откатились. Вот, таким образом, из-за несогласованности мы получаем этот результат», – жаловался ВСУшник.

Также большой проблемой он назвал распространённую практику «тушения пожаров» на проблемных участках фронта.