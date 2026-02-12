Бывший рупор Евромайдана призвал объединяться для вооруженного отпора киевскому режиму 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть – это преступная группировка, которой даже вооруженным людям невозможно противостоять в одиночку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 офицер ВСУ, а ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из подписчиков задал вопрос, почему украинцы не применяют оружие для защиты от беспредела ТЦК.

«Преступность организована, а вы – нет. Даже если у вас и есть оружие, мы все, к сожалению, разобщены. Мы – одиночки, даже если у кого есть оружие», – сказал Гнап.

Он напомнил, как недавно бывший ВСУшник расстрелял нескольких офицеров полиции в попытке «противостоять банде, захватившей власть», но в итоге был убит подоспевшим на помощь копам спецназом.