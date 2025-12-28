Российский разведчик сообщил об изменении настроений элит Запада

Игорь Шкапа.  
28.12.2025 00:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1131
 
Дзен, ЕС, Россия, Спецоперация, Украина


Запад уже не сомневается, что Россия побеждает в СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Союзное вече» заявил профессор МГИМО, полковник внешней разведки в отставке Андрей Безруков, отвечая на вопрос, как войдет в историю минувший год для России.

«Он войдёт в историю как победа России. Нам ещё до формальной победы предстоит не один месяц, может, даже мы выйдем за пределы следующего года, кто знает, загадывать не будем. Что произошло в этом заканчивающемся году? Если год назад мы, естественно, в победу верили точно так же, как верим сейчас, то у наших оппонентов на Западе и Украине ещё теплились какие-то надежды», – отметил полковник.

По его словам, к концу этого года у Запада «никаких иллюзий, что так вообще в принципе может быть, не осталось».

«Уже прекрасно понимают, что их задача не победить, а выйти из этого конфликта с как можно меньше подерганной шкурой. И здесь – сохранение собственной и политической шкуры, и военной шкуры, и всего-всего остального. Уже встаёт вопрос: а вот как этот конфликт закончить так, чтобы он не был полным провалом.

Вот это большая разница между годом прошедшим и годом, который мы заканчиваем сейчас», – считает Безруков.

