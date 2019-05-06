Сепаратисты Косово идут на новый виток конфронтации с Сербией

06.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сепаратистские албанские власти Косово вместо отмены блокады сербских анклавов решили пойти на новый виток конфликта с Белградом – местный «парламент» подготовил проект резолюции, призывающий Сербию «признать совершенный геноцид» во время попыток 1998-1999 остановить незаконное отторжение края от государства.

В проекте говорится о том, что Белград должен сотрудничать с Приштиной, чтобы «наказать военных преступников и компенсировать нанесенный ущерб». Это краткое изложение документа, который публикует приштинская газета «Koha ditore».

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Косовские албанцы утверждают, что «имеют достаточно фактов, чтобы доказать геноцид Сербии».

Ожидается, что этот документ будет одобрен профильным комитетом косовского «парламента» на этой неделе, а затем направлен на голосование на одном из пленарных заседаний.

Албанский документ при этом умалчивает о военных преступлениях боевиков в отношении мирного сербского населения края. Это массовые убийства, пытки, похищения людей, торговля внутренними органами и т.д.

В 2008 году бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, цыган, а также не лояльных будущему «президенту» Хашиму Тачи албанцев. По данным дель Понте, у похищенных забирали почки и сердце. Органы переправляли в Европу, Израиль и Турцию.

Однако виновные преступники ответственности так и не понесли, более того – именно они занимают ключевые должности в правительстве Косово.

12 декабря 2010 года Дик Марти на заседании комитета Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека в Страсбурге представил доклад, в котором обвинил Хашима Тачи в торговле человеческими органами. В спецдокладе имя Тачи упоминается 27 раз.

Тачи и другие члены «Дреницкой группы» обвиняются в заказных убийствах, контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов на территории Восточной Европы. Донорами были сербские военнопленные.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Во время визита в Москв министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.