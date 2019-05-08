Сепаратисты Косово продолжают агрессивные выпады в адрес Сербии

08.05.2019, Белград, Ксения Голуб

«Президент» незаконно отторгнутого от Сербии края Косово Хашим Тачи заявил, что ни при каких обстоятельствах не согласится на компромиссный вариант, который бы предполагал южно-тирольскую модель управления регионом – двойной суверенитет совместно с Сербией.

Тачи также отверг варианты широкой автономии, как у Республики Сербской в Боснии и Герцеговине, либо же создание Сообщества сербских муниципалитетов с исполнительной властью.

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Напомним, что Южный Тироль – автономная область на севере Италии со статусом отдельной немецкоговорящей провинции.

Более того, в интервью телеканалу РТВ Тачи выдвинул новые территориальные претензии, заявил, что диалог с Белградом должен исправить «историческую несправедливость, когда речь идет о присоединении Прешевской долины к Косово», сообщает Telegraph.

«Президент» Косово также сообщил, что попросил о встрече с политическим истеблишментом в Вашингтоне накануне переговоров с лидерами европейских государств на парижском саммите в июле.

Таким образом, вместо поиска компромиссов, албанские власти идут на конфронтацию с Белградом.

Глава «МИД Косово» Беджет Пацолли, объявил, что Приштина объявит в будущем рersona non grata любого, кто отрицает военные преступления сербов в Косово и Метохии (речь идет о борьбе за территориальную целостность против албанских сепаратистов в конце 1990-х годов).

Пацолли указал, что такая мера может быть применена к главе сербской дипломатии Ивице Дачичу.

«Это отвратительный и крайне недопустимый отказ признать факт резни в Рачаке со стороны министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, который был очень предан Милошевичу», – написал Пацолли в своем аккаунте в Twitter.

Сербский министр Дачич ответил, что любое преступление должно быть наказано, независимо от того, были ли они совершены сербами, албанцами или кем-либо еще.

Однако в случае со звучащими из Приштины обвинениями речь идет об извращении фактов. Бывшие албанские боевики, сами совершившие кровавые преступления, сменив амплуа на политиков, теперь хотят выступать в роли судей.

По словам главы дипведомства, у албанских сепаратистов нет никаких доказательств обвинений в адрес сербов.

«Даже проведенное судебно-медицинское исследование подтвердило, что в Рачаке были только боевики и террористы, а не гражданские лица», – сказал Дачич.

Он подчеркнул, что за преступления должна отвечать косовская верхушка, состоящая из бывших боевиков.

«Вместо того, чтобы предстать перед судом, они теперь хотели бы подать в суд на сербов за предполагаемые преступления против албанцев», – сказал Дачич агентству Tanjug.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Во время визита в Москв министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.