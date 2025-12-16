Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на многочисленные провокации и пропаганду, большинство простых европейцев не верят в исходящую от России угрозу – и не хотят увеличивать расходы на армию.

На это обстоятельство посетовал на канале «Al Arabiya English» британский генерал-лейтенант Дэвид Лики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было более 130 актов саботажа, вторжений в воздушное пространство, взрывов газопроводов, перерезания оптоволоконных кабелей и так далее. Все это приписывают русским. Были поджоги и так далее. Все это просто раздражает европейцев. Но если вы спросите большинство европейских граждан, я недавно был в Германии, разговаривал там со своими немецкими коллегами. Они очень заняты своей жизнью, бизнесом, семьей. Угрозы со стороны России их не волнуют», – переживал Лики.