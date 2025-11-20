Трамп выдавил Россию из сербской экономики: дочка «Газпрома» продаёт долю в концерне «НИС»

Алексей Топоров.  
20.11.2025 10:27
  (Мск) , Белград
Просмотров: 410
 
Сербский министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что Россия согласилась продать свою 56,15 % долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).

Пойти на этот шаг владевшую долей дочку «Газпрома» вынудили санкции США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Джедович-Ханданович пока не раскрыла имя покупателя, поскольку переговоры не завершены.

«Ничего не скрывается от общественности. Наша позиция ясна: НПЗ должен продолжить работу и как можно скорее обеспечить новые поставки сырой нефти. Хочу напомнить, что в Сербию нефть из (хорватского нефтепровода) Janaf не поступала уже 43 дня, но граждане этого не почувствовали. Это связано с тем, что мы усердно работали, чтобы быть готовыми ко всем сценариям, если и когда возникнет проблема с «Нефтяной индустрией Сербии», — сказала чиновница.

Министр также заявила, что НИС через своих юристов в США подал запрос американцам о продлении лицензии на эксплуатацию, чтобы компания могла продолжить поставки сырой нефти, а НПЗ — работу.

Похоже, так рискует закончиться история самого весомого участия России в сербской экономике. Теперь наш торговый оборот заметно сократился, будучи ограничен такими небольшими по объёму контрактами, как закупка сербских яблок.

С началом СВО Белград больше не закупает военную технику в России и не сотрудничает с РЖД в плане модернизации своей железнодорожной инфраструктуры.

Роль США в уходе России из нефтяной отрасли Сербии – ключевая, поскольку, например, ведённые Байденом санкции против руководства боснийских сербов администрация Трампа отменила, снять же санкции с НИС без смены владельца не пожелала, напротив, потребовала полного вывода из концерна российских собственников.

