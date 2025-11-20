Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербский министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что Россия согласилась продать свою 56,15 % долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС).

Пойти на этот шаг владевшую долей дочку «Газпрома» вынудили санкции США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Джедович-Ханданович пока не раскрыла имя покупателя, поскольку переговоры не завершены.

«Ничего не скрывается от общественности. Наша позиция ясна: НПЗ должен продолжить работу и как можно скорее обеспечить новые поставки сырой нефти. Хочу напомнить, что в Сербию нефть из (хорватского нефтепровода) Janaf не поступала уже 43 дня, но граждане этого не почувствовали. Это связано с тем, что мы усердно работали, чтобы быть готовыми ко всем сценариям, если и когда возникнет проблема с «Нефтяной индустрией Сербии», — сказала чиновница.

Министр также заявила, что НИС через своих юристов в США подал запрос американцам о продлении лицензии на эксплуатацию, чтобы компания могла продолжить поставки сырой нефти, а НПЗ — работу.

Похоже, так рискует закончиться история самого весомого участия России в сербской экономике. Теперь наш торговый оборот заметно сократился, будучи ограничен такими небольшими по объёму контрактами, как закупка сербских яблок.

С началом СВО Белград больше не закупает военную технику в России и не сотрудничает с РЖД в плане модернизации своей железнодорожной инфраструктуры.