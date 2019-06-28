Украине никто не даст создать современную армию

28.06.2019, Луцк, Владимир Гладков

Финансово несостоятельная Украина не способна самостоятельно создавать и производить современное вооружение.

В свою очередь, западные «партнёры» ограничиваются подачками, достаточными только для использовании «незалежной» в качестве пушечного мяса против России.

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Об этом в эфире луцкого канала «ТРК Аверс» заявил экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы на сегодняшний день покупаем б/у американскую и европейскую военную технику и доводим до ума. Это всё, что есть. Хотя в идеальном варианте было бы хорошо, чтобы украинская армия формировалась за счёт производственных коопераций и странами НАТО.

Однако НАТО не очень желает этого, если уж на то пошло. И у нас финансовые возможности, на сегодняшний день, не настолько большие, чтобы мы могли позволить себе дорогущее современное вооружение. Очень часто говорят о запчастях с России, и так далее – это всё советское. У нас вообще на вооружении стоит много техники 1950-1960 годов», – констатировал Охрименко.

Напомним, Украина рассчитывает получить от США 300 миллионов долларов на летальные вооружения, в частности, «усиление береговой обороны». Очевидно, вооружение марионеточного режима в Киеве планируется в рамках кампании по «недопущению оккупации Россией Азовского и Черного морей».