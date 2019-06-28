Украина получит от США миллионы на провокации против русского флота

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина рассчитывает получить от США дополнительно 300 миллионов долларов на летальные вооружения, в частности, «усиление береговой обороны». Очевидно, вооружение марионеточного режима в Киеве планируется в рамках кампании по «недопущению оккупации Россией Азовского и Черного морей».

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что накануне Сенат поддержал «решение об увеличении помощи Украине через оборонный бюджет США на 2020 год до 300 млн. долларов, включая 100 млн. на летальные виды вооружений».

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«Надеюсь, не будет задержки в Палате представителей и с подписью президента США», – добавил он.

По словам Чалого, решение Сената свидетельствует о трех пунктах:

«Во-первых: четкое понимание в США, что существующие внешние угрозы для Украины, к сожалению, никуда не исчезают и требуют усиления Вооруженных Сил нашей страны.

Во-вторых: на повестке – усиление возможностей береговой обороны Украины.

В-третьих: установленный уровень доверия и инструменты двустороннего военно-технического сотрудничества и партнерства в оборонной сфере Украина-США позволяют увеличить поставки летального оружия оборонного характера. И это соответствует реальным вызовам.

Мир восстановится только тогда, когда мы будем достаточно сильны, чтобы не провоцировать врага своей слабостью», – заявил Чалый.