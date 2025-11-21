Украинские дронщики собрались в эфире и грустно толковали – «как изменить ход войны»

Вместо личного состава и российских НПЗ – ВСУ следует сконцентрироваться на единоразовых поражениях складов и фур с дронами, что обеспечит «изменение всего хода войны».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», эту «идею» в эфире «УТ-2» обсудили представители украинских компаний – производителей дронов.

По словам основателя компании Vyriy Drone Алексея Бабенко, есть несколько основных целей, на которых концентрируются украинские дронщики: личный и командный состав, обеспечение, логистика и так далее.

«Нам просто нужно выбрать, что из этих всех ресурсов наиболее [предпочтительно], потому что выбивая один из ресурсов, мы останавливаем плюс-минус все. И сейчас мы работаем и по личному составу, которого больше всего, и потому это самое тяжелое, и по деньгам в виде НПЗ, которые тоже довольно сложно поражать. Работать по командному составу сложно, работать по дальним производствам тоже, потому что Россия просто очень большая территориально», – рассуждал Бабенко.

По его словам, наиболее простой способ – бить по логистике.

«Здесь я всегда всем объясняю, что если у вас на направлении 15 тысяч FPV [дронов], то вы их не уничтожите. Но 15 тысяч FPV – это 10 фур. А как уничтожить 10 фур, уже можно разобраться», – утверждает он.

Кроме того, рассуждал украинец, можно наносить удары по складам с дронами, хотя укро-нацист признает, что их стараются не держать в одном месте в большом количестве.

«Вот реальное решение, как нам изменить ход войны. Это мидлстрайки – работа по логистике, среднее поражение», – уверяет укро-дронщик.

По его данным, русские «по всему работают».

«Вот, в чем проблема. А мы работаем только там, где на самом деле сложно», – сокрушается Бабенко.

