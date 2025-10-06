Упорядочиванием этой территории всегда занималась Северная Русь – Уралов
Пытаясь доказать свою лояльность бандеровцам, представители других наций быстро переходят на «мову», но при этом игнорируют идеи, которые заложены в украинской литературе.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт вспомнил историю перепалки между главой МВД Украины и получившим госдолжности на Украине экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
«Когда они выясняли между собой, кто больше украинец. Когда Аваков и Саакашвили спорили, кто из них больше украинец. Бандиты, которые развязали войны в свое время. Армянин и грузин. Это же на голову не лезет.
Или афганец, который повод формальный сделал для Евромайдана. Или криворожский еврей, который теперь изображает главного бандеровца. Или севастополец с русской фамилией, глава ГУР. Или главнокомандующий, у которого все родственники в России. Вот, мы вкратце нарисовали картину маслом якобы украинских националистов», – сказал эксперт.
По его словам, эти люди решили, что если они перейдут на украинский язык, который не сложно выучить, то будут считаться своими.
«Этому можно научиться за годик-два и изображать из себя украинца, как Зеленский. Как Зеленский этому научился. Но если ты погрузишься в подлинную украинскую литературу, ты увидишь несколько идей, выраженных в «Тарасе Бульбе» наиболее выпукло.
Идея следующая: вашу элиту постоянно разводят, что она европейская. И второе – эта земля, этот перекресток, где постоянно прокатывались войны и были бесконечные конфликты. И потом, на выходе, мы увидим, что всегда упорядочиванием этой территории занималась Русь Северная», – резюмировал Уралов.
