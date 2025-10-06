Упорядочиванием этой территории всегда занималась Северная Русь – Уралов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пытаясь доказать свою лояльность бандеровцам, представители других наций быстро переходят на «мову», но при этом игнорируют идеи, которые заложены в украинской литературе.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт вспомнил историю перепалки между главой МВД Украины и получившим госдолжности на Украине экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Когда они выясняли между собой, кто больше украинец. Когда Аваков и Саакашвили спорили, кто из них больше украинец. Бандиты, которые развязали войны в свое время. Армянин и грузин. Это же на голову не лезет. Или афганец, который повод формальный сделал для Евромайдана. Или криворожский еврей, который теперь изображает главного бандеровца. Или севастополец с русской фамилией, глава ГУР. Или главнокомандующий, у которого все родственники в России. Вот, мы вкратце нарисовали картину маслом якобы украинских националистов», – сказал эксперт.

По его словам, эти люди решили, что если они перейдут на украинский язык, который не сложно выучить, то будут считаться своими.