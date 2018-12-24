ВСУ опасаются разгрома после приказа о наступлении

24.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Украинское наступление на ДНР может оказаться последним рывком ВСУ в Донбассе, а многие украинские солдаты с ужасом ждут приказа из Киева.

Об этом рассказывается в сюжете, который подготовил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале сюжета заместитель командующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин показал военкору направление с наибольшей угрозой наступления.

«Угроза у нас здесь. Это район так называемой Светлодарской дуги. Здесь собрано порядка шести бригад [ВСУ]. Раньше такого никогда не было», – отметил он.

Сейчас украинские военные продолжают концентрацию у границ ДНР.

«На той стороне украинские военные постоянно маневрируют, создают какие-то ложные групповые цели, делают вид, что сейчас они будут прорывать линию фронта. Постоянно двигается техника, приезжает и уезжает, причём тяжёлая», – рассказывает Сладков.

Отметим, что ранее активную переброску техники подтвердили и в СММ ОБСЕ.

Но на этом ВСУ решили не ограничиваться. Как отмечают в сюжете, к стягиванию техники добавилась ещё одна проблема – беспилотники. Так, БПЛА с названием «Лелека» (аист – прим. авт) часто кружит над городом.

«Есть «Лелека-100». Размах его крыльев – до 2 метров. Длина фюзеляжа – 1,2-1,3 метра. Также есть и американские тактические разведывательные БПЛА, они летали всегда, но сейчас участились в разы», – рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Раптор».

Беспилотники пытаются обнаружить склады с боеприпасами, горючим, расположение воинских частей в тылу ДНР, а могут сверху и снаряд сбросить, в связи с чем Александр Сладков продемонстрировал одну из зенитных установок, которые дежурят вокруг Донецка.

В Главном штабе ДНР уверены, что украинские военные, скорее всего, попадут в окружение и очередные котлы, как произошла в прежние годы, когда ВСУ пытались взять республику в кольцо.

«Фактически это план 2014 года. Здесь, потом с выходом через Шахтёрск и на границу с РФ. Вторым ударом с юга – с выходом на границу РФ с поднятием вверх – и взять в кольцо», – пояснил Басурин.

Возможное украинское наступление солдаты ДНР связывают с надеждой на свою победу и скорое окончание войны.

«Пусть попробуют, мы находимся в постоянной боевой готовности. Ждём», – отметил военнослужащий с позывным «Слон».

«Мы ждём этого с нетерпением. Это будет их последний рывок. Нужно уже добить эту гадину и избавить наш народ от этих затянувшихся страданий», – отметил боец «Питон».

Ещё один боец с позывным «Железный» рассказал, что те украинские военнослужащие, которые стоят напротив их позиций, сами боятся наступления.

«У них страх перед их руководством, что оно даст команду на наступление именно на наши позиции. А у нас – красная черта, за которую мы уже, как панфиловцы, не можем отойти. За нами Донецк, Горловка, Енакиево», – отметил он.

Эдуард Басурин, в свою очередь, отметил, что на линии фронта появился и батальон «Донбасс».

«Это тот батальон, который убивал в районе Шахтёрска. Появился спецбатальон охраны «Шторм». Они были замешаны в убийствах людей на Луганском направлении», – рассказал Басурин.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Светлодарскую дугу срочно перебрасывают отморозков из украинских нацбатов. Кроме того, В подконтрольном Киеву Светлодарске, расположенном севернее прифронтовых Горловки и Дебальцево, местных жителей заставляют уезжать из города.