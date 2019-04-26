Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии по Косово

26.04.2019, Пекин, Михаил Рябов

Сербия благодарна России за «однозначную поддержку» в ситуации вокруг Косово – сербского края, незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами при поддержке США.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время форума «Один пояс, один путь» в Пекине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне надо выразить благодарность за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, потому что вы поддерживаете нашу страну во всех мировых организациях. Это очень важный вопрос для нас, как Вы знаете. На нас много давления по поводу Косово. Ещё раз большое спасибо за вашу однозначную поддержку», – сказал Вучич.

Переговоры с Путиным завершают консультации Вучича с партнерами и друзьями Сербии накануне встречи в Берлине, где в следующий понедельник, как ожидается, западные страны будут оказывать давление на сербскую сторону по вопросу признания сепаратистского режима в Косово.

Вучич уже заявил, что вскоре он огласит важные решения о выборах в Сербии и мерах в ответ на ряд односторонних, дискриминационных шагов Приштины против сербского населения Косово.

Он приветствовал своего российского коллегу по-русски.

Вучич показал российской стороне первые фотографии, свидетельствующие о начале строительства участка газопровода «Турецкий поток» через Сербию. Президенты также обсудили выполняемые Российскими железными дорогами на участке Стара Пазова – Нови-Сад.

Путин в свою очередь отметил «активизацию двусторонних связей» между Москвой и Белградом, особо подчеркнув развитие взаимодействия России и Сербии в военной сфере.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО, даже если она останется последней страной в Европе, не присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

НАТО занимается вооружением албанских террористов – военных преступников, осуществивших незаконное отторжение края Косово от Сербии, также заявил Вулин.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.