Выбор западного пути привел к провалу Украины

19.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ряд бывших республик СССР мечтали стать независимыми и построить успешные национальные государства, но в итоге попали в двойную кабалу.

Об этом «Комсомольской правде» заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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«Очевидно, что так называемые европейские члены СССР мечтали построить отдельные и успешные национальные государства. Но в реальности просто поменяли «империю». С Советского Союза на Европейский Союз. И в результате утратили политическую независимость вдвойне. Ведь они теперь жестко подчинены не только ЕС, но и США», – сказал политолог.

По его словам, суверенной экономики в этих государствах тоже уже не существует.

«То, чем гордятся в республиках Балтии – зарплаты, пенсии, – это результат спонсирования со стороны ЕС. Которое скоро сильно снизится. К ним уже относятся в Евросоюзе как к нахлебникам, которые чрезмерно загостились у старших родственников», – подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на украинскую ситуацию.

«С другой стороны – пример Украины. Пока она пыталась быть относительно независимой, лавируя между Западом и Россией, ее развитие шло гораздо более динамично. Но как только жестко выбрала путь на Запад – с треском провалилась. И теперь с завистью смотрит на стабильность и достаток Белоруссии», – резюмировал Мухин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», постпред Украины при Совете Европы признал, что его страна теряет главные признаки государства.

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