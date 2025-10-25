Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Введенные США санкции против «Роснефти» и «Лукойла» могут бумерангом ударить по самим американцам.

Об этом говорили западные эксперты в эфире канала DW [в РФ медиагруппа признана медиагентом], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если вы закупаете нефть у «Роснефти» или «Лукойла», то вы рискуете попасть под вторичные санкции, то есть вас могут исключить из платёжных сетей США. Это серьёзно. Если вы являетесь НПЗ в Индии, для вас это риск. Посмотрим, насколько серьёзно индийские и китайские НПЗ отнесутся к этому риску. Пока это под вопросом», – говорит Роберт Брукс, старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution.

По его словам, «идеальным сценарием» было бы падение цены на российскую нефть марки Urals из-за новых санкций.

«Возможно, компании перестанут покупать нефть из России. Это приведёт к падению цены на нефть Urals и, в свою очередь, окажет серьёзное давление на российский бюджет», – надеется западный эксперт.

При этом в студии заметили, что это «обоюдоострый меч», напомнив, что сразу после объявления санкций цены на нефть пошли вверх, что очень не выгодно США.