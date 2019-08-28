5 кейсов Болтона в Минске

28.08.2019, Минск, Артем Агафонов

В Минск летит помощник президента США по внешней политике Джон Болтон. Эта новость накануне буквально взорвала белорусское медиа-пространство, породив множество версий и комментариев.

Большинство из них в той или иной степени конспирологичны, но в случае с этим визитом иного быть и не могло. Белорусско-американские контакты в последние несколько месяцев переживают невиданное оживление, статус гостей из Вашингтона и частота их появления в белорусской столице идут по нарастающей, а информация о ходе переговоров и их результатах остается скудной.

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Скудной она остается и в этот раз. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, которого считают главным лоббистом Запада в республике, вообще отказался комментировать предстоящий визит. Администрация президента ограничилась лишь подтверждением того, что визит будет, и в ходе него высокого американского гостя примет сам Лукашенко. В общем, ясности практически никакой – вот версии и плодятся.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что ключевой темой переговоров будут белорусско-российские отношения и судьба Союзного государства. Причем в этом оказались единодушны как националисты и либералы-западники, позицию которых можно описать фразой «заграница нам поможет», так и силы, выступающие за курс на интеграцию с Россией и строительство Союзного государства, для которых это была шокирующая новость.

Поскольку полностью повестку дня визита мы в ближайшее время все равно вряд ли узнаем, позволю себе прокомментировать основные предположения.

Китайский кейс. Сейчас между двумя сверхдержавами начинается уже неприкрытая торговая война. И соперничество будет только обостряться, ведь на кону – мировое лидерство. Так что логично ожидать от США желания тормозить китайцев везде, куда могут дотянуться.

Но, если говорить про белорусское направление – то тут противодействие Китаю вряд ли является для Америки приоритетом. Белоруссия не является незаменимым звеном проекта «Один пояс – один путь», а создаваемые в республике китайские производства сориентированы, в первую очередь, на российский рынок.

В то же время, присутствие Китая в Белоруссии уже довольно серьезное – одни планы строительства китайцами в чистом поле под Минском 200-тысячного (восьмого по численности населения) города Великий Камень чего стоят.

Поэтому сомнительно, что разговор с Минском американцы сразу начнут с выкручивания рук и выбивания отказа от перспективных проектов. Компенсировать возможные убытки от такого отказа они все равно не будут.

Украинский кейс. О нем, как об основном, больше всего говорят провластные эксперты. Некоторые даже пророчат предстоящий визит Трампа в Минск.

Здесь резон, конечно, есть. Можно вспомнить и Зеленского, который его туда приглашал, и усталость от Украины у многих на Западе с желанием поскорее положить конец затянувшемуся бардаку.

Для белорусской стороны этот кейс будет самым желанным и именно на нем (если, конечно, будет о чем говорить» сосредоточится официальная пропаганда, объясняя визит россиянам и собственным гражданам. Минск еще с 2014 года старательно создает себе имидж миротворца и «донора региональной стабильности». Сейчас этот имидж уже успел потускнеть и поэтому срочно нуждается в подпитке новыми успехами. Собственно, визита Трампа в Минск исключать тоже нельзя. Он давно ищет возможность обстоятельно поговорить со своим российским коллегой.

Почему бы не сделать это в Минске, попутно увеличив там американское влияние. Вот только нужны ли переговоры, особенно продуктивные, Зеленскому? У него сейчас и так напряженные отношения с националистами, чтобы давать такой сильный козырь, как «зрада».

Церковный кейс. Болтон якобы будет лоббировать усиление в Белоруссии местных автокефалов. Эту версию предлагают, в основном, пророссийские авторы. Предпосылки для таких подозрений есть.

Тут и украинский томос и активизация украинских раскольников на белорусском направлении, прошедшая в Чернигове в начале месяца конференция в поддержку белорусских автокефалов. Но сами белорусские автокефалы, хоть и существуют, но представляют собой довольно жалкую крайне политизированную секту.

В общем, товар непродаваемый и нуждается в доработке. И вполне возможно, что этой доработкой уже занимаются по месту «прописки» секты – в тех же США. А пока отправлять ради них целого Болтона – смысла нет.

Посольский кейс. В Белоруссии есть посольство США, но уже 11 с половиной лет нет посла. Посла Карен Стюарт настоятельно попросили покинуть страну еще в марте 2008 года во время очередного обострения отношений. Сейчас стороны ведут разговор о назначении нового посла и, скорее всего, вопрос будет решен в ближайшее время.

Но это – опять-таки не уровень Болтона. Вполне достаточно усилий Госдепа и белорусского МИД.

Российский кейс. Пожалуй, главный. Именно о нем говорят в первую очередь националисты и либералы, именно закулисных переговоров по белорусско-российской интеграции с Болтоном опасаются ее сторонники. Да и высокопоставленные американцы позволяют себе высказываться по этому поводу с ковбойской прямотой.

Один из американских «ястребов», помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». С тех пор и он и многие другие «ястребы» с берегов Потомака побывали в Минске, где встретили радушный прием. Да и Болтона тоже «голубем» не назовешь.

Противоречий в белорусско-российских отношениях сейчас достаточно и западные «партнеры» научились успешно на них играть. Говорить о том, что во время визита Болтон не будет «охмурять» Лукашенко, подбивая на предательство союзников, было бы наивно.

В Москве, впрочем, пока наблюдают за активностью геополитического соперника на белорусском направлении с олимпийским спокойствием. Пресс-секретарь Песков заявил, что это – внутреннее дело белорусов.

Оно, конечно, так. Но и проведение согласованной внешней политики остается одним из принципов Союзного государства, договор о создании которого никто не отменял.