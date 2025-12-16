«Мы уже обучили ПВО России сбивать 95% наших дронов» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
16.12.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 626
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Скоро Украине придётся тратить сотни дальнобойных дронов, чтобы поразить одну цель в российском тылу.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше долетало 60-70% наших дронов везде, кроме Москвы. Потому что там Собянин сам организовал систему ПВО вокруг Москвы, а остальные ничего не делали.

Потом через полгода проснулся Шойгу, начал организовывать мобильные системы, эшелонированную оборону.

И сколько процентов теперь долетает до цели? Месяц назад я слышал цифру – 5%, но они наращивают системы ПВО, и сейчас они эффективны. В стратегии они сильны», – отметил Стариков.

«Да, информационно это красиво. Но 5 килограммов взрывчатки – это не 50 килограммов, и не 100 килограммов, как «Шахед». Чем больше у него взрывчатых веществ, тем меньше он летит.

Вывод – мы учим противника создавать эшелонированную систему ПВО. И наступит такое время, когда для поражения какой-то цели 10 килограммами взрывчатого вещества необходимо будет запустить 300-400 дронов. Один летающий аппарат стоит 100-200 тысяч долларов.

Поэтому россияне и на 800, и на миллион численности ВСУ согласятся. Ведь они про эту цифру даже не говорят. Мы не позволим себе столько содержать», – жаловался он.

