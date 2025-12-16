Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скоро Украине придётся тратить сотни дальнобойных дронов, чтобы поразить одну цель в российском тылу.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше долетало 60-70% наших дронов везде, кроме Москвы. Потому что там Собянин сам организовал систему ПВО вокруг Москвы, а остальные ничего не делали. Потом через полгода проснулся Шойгу, начал организовывать мобильные системы, эшелонированную оборону. И сколько процентов теперь долетает до цели? Месяц назад я слышал цифру – 5%, но они наращивают системы ПВО, и сейчас они эффективны. В стратегии они сильны», – отметил Стариков.