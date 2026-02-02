Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В восточных регионах Украины всё ещё многие жители ждут Россию, некоторые из них даже работают в украинских спецслужбах.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил ветеран АТО, полковник МВД на пенсии Александр Панченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Остались ли сегодня предатели, либо потенциальные спящие агенты России, в Запорожской области?» – спросил Береза.

«Когда в 22 году я ещё работал в полиции, то шла такая информация, что некоторые сотрудники СБУ, оставшиеся на оккупированной территории, помогали российским спецслужбам выявлять наших патриотов, военных, атошников», – ответил Панченко.