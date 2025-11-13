Дельцы-застройщики захватывают Симеиз. Угроза уничтожения нависла над уникальными памятниками архитектуры

Знаменитые виллы Симеиза, построенные в конце XIX – начале XX века, постепенно лишаются охранного статуса. Уже 16 объектов, некогда входивших в состав санаториев, перестали быть под защитой закона.

Недавно ее лишилась дача «Панеа», принадлежавшая известной фамилии Сабашниковых, а последним ее собственником был владелец военно-промышленного синдиката Алексей Путилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На рубеже XX века Симеиз был модным местом отдыха. Даже когда столицы охватило революционное пламя, в поселке продолжали покупать землю и строить виллы в надежде переждать смутное время на курорте. Однако советская власть реквизировала всю курортную недвижимость, передав ее под санатории.

Так, в западной части Симеиза на базе соседствующих дач был организован санаторий «Селям», который затем стал носить имя Владимира Ильича Ленина, а после войны — «Юность». Он находился в ведении Минздрава для лечения и профилактики легочных заболеваний у детей. В 2016 году санаторий закрыли и выставили на продажу. За 130 миллионов рублей его приобрел Владимир Ильич Некрасов – московский предприниматель и коллекционер.

«В частную собственность перешли около десятка дач времён Российской Империи: «Хризолит», «Большой» и «Малый Богдан», вилла «Нюкта», дача «Селям» и дача Свиягина, дом Карпова и дача «Панеа». Они все были частично перестроены для нужд санатория, а две разделены на квартиры для сотрудников», — рассказал экскурсовод и краевед Александр Вертинский.

Первым делом собственник огородил свои владения большим зеленым забором, перекрыв проход к морю. Дальше возник вопрос с проживающими на территории людьми, которые боялись оказаться на улице. Когда конфликт с местным населением стал выходить за пределы поселка, на заборе «Юности» появился красочный плакат, в котором Некрасов упрекал местных жителей в отсутствии сознательности и незаконной предпринимательской деятельности, тогда как он сам за 2019 год уплатил в бюджет 110 млн руб. налогов, и пригрозил привлечь правоохранительные органы для защиты от клеветников.

Вторым «обращением к народу на заборе» стало размещение аншлагов с планами по восстановлению памятников архитектуры, которыми являлись некоторые виллы, и наделению охранным статусом остальных. Однако в конце октября Минкультуры Крыма сочло дачу «Панеа» не достойной охранного статуса. Основанием стало заключение эксперта из Ростова-на-Дону, что дача ничем не примечательна, ни с кем из известных исторических личностей не связана, а полностью сохранившийся внешний облик, оригинальные двери и окна, лестницы, колонны и другие архитектурные детали не являются предлогом считать дачу «Панеа» интересной для потомков.

Несмотря на всю абсурдность подобного заключения, оно может стать прецедентом для дальнейшего исключения вилл «Юности» из списка памятников, как это уже произошло с 16 объектами в Симеизе.

«Симеиз, его курортная часть – это единый архитектурно-исторический комплекс зданий и сооружений начала прошлого века, эпохи модерна. Таких комплексов больше в Крыму нигде не встретишь, и ценность не только в каждой отдельной даче, с ее неповторимым архитектурным стилем, а в их общем ансамбле, который сохранился и дошел до наших дней благодаря тому, что 100 лет служил на благо оздоровления граждан, и статус санатория не позволил снести или перестроить. Но сейчас мы можем все это наследие потерять», – считает Вертинский.

Всего на ЮБК с 2014 года охранный статус потеряли 75 памятников под предлогом их переделки и низкой сохранности. То есть, при определенной степени износа любой памятник может перестать таковым быть и уступить место какому-то более востребованному зданию на первой линии у моря.