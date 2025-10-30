Депутат Рады похвалил СССР, благодаря которому Украина ещё остается со светом 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На территории Украины электростанции строились с большим запасом мощности, что позволяет им теперь справляться с последствиями ударов.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, что будет, если русские окончательно добьют киевские электростанции.

Кучеренко ответил, что вывести из строя полностью такие мощные объекты, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, очень непросто.

«Посмотрите, это же город в городе. Инженеры и строители этой “плохой страны”, в которой я родился, строили на совесть с очень большим запасом прочности. Мы, видите ли, не можем проесть никак тот запас мощности», – сказал экс-министр.

По его словам, для Киева больших рисков длительных отключений он не видит.