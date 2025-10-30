Депутат Рады похвалил СССР, благодаря которому Украина ещё остается со светом 

Игорь Шкапа.  
30.10.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На территории Украины электростанции строились с большим запасом мощности, что позволяет им теперь справляться с последствиями ударов.

Об этом в эфире «Новости live» заявил депутат ВР, экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины электростанции строились с большим запасом мощности, что позволяет им теперь справляться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, что будет, если русские окончательно добьют киевские электростанции.

Кучеренко ответил, что вывести из строя полностью такие мощные объекты, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, очень непросто.

«Посмотрите, это же город в городе. Инженеры и строители этой “плохой страны”, в которой я родился, строили на совесть с очень большим запасом прочности. Мы, видите ли, не можем проесть никак тот запас мощности», – сказал экс-министр.

По его словам, для Киева больших рисков длительных отключений он не видит.

«Гораздо рискованнее ситуация, безусловно, в Ахтырке, Сумах – приближенным к прифронтовым территория городов. Но о Киеве я бы не не пугал здесь», – успокаивал Кучеренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить