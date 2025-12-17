«Орешник» встанет на боевое дежурство до конца года. На ТВ назвали приоритетную цель – в Германии

Максим Столяров.  
17.12.2025 15:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 956
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Комплекс «Орешник» скоро будет поставлен на боевое дежурство, сообщил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – напомнил президент.

По его словам, после успешных испытаний будут совершенствоваться ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и ядерные подводные дроны «Посейдон».

Путин уточнил, что на учениях с союзниками «передаем опыт, полученный в ходе СВО», в частности, совместно с Белоруссией отработана защита «от потенциальной внешней агрессии».

Военный эксперт Игорь Коротченко накануне в эфире канала «Россия 24» заявил, что приоритетной целью для «Орешника» должен стать завод-изготовитель ракет «Таурус» в Германии в случае атаки против РФ.

К слову, ранее в прессе появились сведения о закупке Берлином израильской ПРО Arrow-3, на которую немцы рассчитывают как защиту от «Орешника».

«Никакие, даже самые современные и перспективные системы ПРО не могут противостоять этому грозному оружию», – уверяет глава Крыма Сергей Аксенов.

