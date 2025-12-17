«Это ложь и бред», – Путин об антироссийской истерии в Европе

17.12.2025
Некоторые западные политики безответственно подталкивают свои народы к большой войне с Россией, предупредил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или до сих пор занимают ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными политическими интересами, но не интересами своих народов. И все больше повышают градус истерии.

Уже неоднократно говорил: это ложь, бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», – сказал Путин.

«Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречия и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы.

Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США и европейскими государствами. За формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Приветствуем прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией.

При этом отдаем себе отчет, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего стратегического паритета остаются наши Вооруженные силы», – добавил президент.

