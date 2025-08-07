ВСУ с удивлением смотрят на коррупционный беспредел, происходящий на Украине, в то время как они, лишённые минимальных прав, погибают на передовой.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На фронте, параллельно с этими фактами, конечно, ребята в шоке. Это очень подрывает моральный дух. Но мы же ещё прекрасно видим и другие истории – когда командиры издеваются над пацанами, собирают с ребят деньги непонятно куда, на какие-то общие кассы – и покупают себе недвижимость за рубежом, либо отстраивают своим семьям бизнес, либо тут покупают дома и т.д. Это тоже всё есть, это все видят, и с этим никто ничего не делает… Ничто не закончилось ключевым результатом, никто не притянут к ответственности. Более того, у нас ищут тех, кто жалуется, и позиция такая: мы уничтожим жалобщика, но не решим проблему», – рассказала Скороход.