Депутаты Рады устроили драку под гимн Украины

Вадим Москаленко.  
16.12.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4962
 
Бардак, Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Заседание Верховной рады 16 декабря началось с блокировки трибуны депутатом Марьяной Безуглой.

Она требовала отставки главкома ВСУ Александры Сырского, и принятия ряда популистских решений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заседание Верховной рады 16 декабря началось с блокировки трибуны депутатом Марьяной Безуглой. Она требовала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Перед заседанием она завесила трибуны плакатами, и не позволила начать работу, потребовав у председателя слово «по процедуре». Но Руслан Стефанчук отказался.

«Время для предрождественских вырезок и других форматов ручного труда еще не началось. Я прошу освободить трибуну от результатов творческой деятельности отдельных депутатов. Пожалуйста, приведите трибуну в порядок, и мы начнем наше заседание. Не нет, а так!», – сказал он, и попытался перебить забастовку объявлением гимна Украины.

Однако, пока зал отвлекался на «щеневмерлу», к трибуне подбежали несколько возмущённых депутатов во главе с «другом Сырского» Сергеем Тарутой, и началась потасовка.

Плакаты сорвали, но Безуглая продолжила блокировать трибуну, мешая работе парламента. В результате, Стефанчуку пришлось прервать заседание на целый час, чтобы разобраться с депутаткой.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить