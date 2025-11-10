Десятки миллионов ежегодно. Алла Пугачева продолжает навариваться на России

Анатолий Лапин.  
10.11.2025 14:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 360
 
Госизмена, Дзен, Россия


Сбежавшая из России Алла Пугачева продолжает получать значительные доходы со своей бывшей Родины, которую предала артистка.

Об этом говорится в эфире сюжета НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавшая из России Алла Пугачева продолжает получать значительные доходы со своей бывшей Родины, которую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С Россией ее связывают только деньги – около 28 миллионов рублей ежегодно. Эти средства она получает за свои старые хиты.

Певица написала более 40 текстов и 146 музыкальных произведений. Как минимум для 22 песен она создала и музыку, и слова. Когда кто-то исполняет ее хиты на концертах, часть дохода идет в Российское авторское общество, а оттуда деньги переводят самой Пугачевой.

Получается, что все эти годы после бегства из страны в поисках комфортной жизни и нелестных отзывов о родине Пугачева никогда не переставала зарабатывать на россиянах», – говорится в сюжете.

Кроме того, бывшая певица продолжает получить и российскую пенсию – порядка 67 тыс. рублей в месяц.

Такая ситуация возмущает продюсера Олега Забугорского:

«Баснословные цифры, которые появляются в глазах простых людей, это совершенно несправедливо. Она не просто поливает Родину, она весь наш народ. У людей таких доходов никогда не было».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить