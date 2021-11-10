«Коммерсант» сообщил о подготовке новой встречи Путина и Байдена

Уже в ближайшие месяцы может состояться встреча президентов России и Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные источников, осведомленных о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

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Собеседники издания утверждают, что предварительный график контактов Владимира Путина и Джо Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего.

«Детали еще до конца не согласованы, а потому ни в Кремле, ни в Белом доме не спешат раскрывать подробности», – отмечается в публикации.

Среди прочего лидерам двух стран предстоит обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые ими на июньском саммите в Женеве.

Вчера на вопрос журналистов по этой теме ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что встреча нужна, что общение двух президентов нужно продолжать. Но четких сроков пока нет», – сказал Песков.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила прессе, что относительно встречи пока «анонсировать нечего».