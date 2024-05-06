Кто на фронт, кто в сварщики. Судьбы белорусских «возвращенцев»

Судьбы сбежавших из Белоруссии в 2020 году оппозиционеров редко складываются благополучно. Конечно, те, кто бежал в Европу с хорошими деньгами, сумели сохранить приемлемый уровень достатка и даже открыть бизнесы где-нибудь в Литве или Польше. Те, кто успел присосаться к финансовым потокам, даже обогатились. Но большинство либо деградирует, либо идет выполнять ту работу, за которую никогда не взялся бы дома.

Либо через общих знакомых, либо через оппозиционные СМИ часто приходится узнавать, как живут старые знакомые по оппозиции, связь с которыми оборвана. Кто-то сильно бухает, кто-то перешел на наркотики и устраивает себе сомнительные приключения в ночной Варшаве, один известный молодежный лидер работает уборщиком в клининговом агентстве, другая знакомая давно колесит за рулем фуры по американским хайвеям.

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Неприятно было узнать, как один знакомый, у которого была престижная трехкомнатная сталинка в центре Минска и достраивался большой дом в пригороде, оказался без крыши над головой и живет в собственном автомобиле. Днем таксует, ночью – на парковке возле сетевого магазина. В туалет – на заправке, помыться – в городском водоеме.

Такой жизни врагу не пожелаешь, а этих людей я врагами не считаю. Часто это были неплохие, в общем-то, люди с которыми я расходился во взглядах. Многих из них искренне жаль. Особенно – ставшего бомжом-таксистом Илью Добротвора. Он, хоть и националист, но всегда выступал за общественный диалог и охотно давал комментарии моему пророссийскому сайту.

У тех, кто позмагарил и вернулся, тоже не все гладко. Если накуролесил слегка, получается вернуться без серьезных последствий. Если сильно, рано или поздно приходят не слишком вежливые люди из компетентных органов и за содеянное приходится отвечать.

Есть еще одна немногочисленная категория «возвращенцев» – это те, кого использовали для нужд пропаганды. Тут ярких примера два. Первый – бывший айтишник из штаба Цепкало Илья Бегун. Сбежал, сам вернулся, не пустой, а с кучей компромата на оппозицию, которым щедро делился в эфире белорусского телевидения. Позже Бегун примкнул к «системным националистам и до недавнего времени активно участвовал в травле пророссийских активистов.

Каково же было мое удивление, когда, после непродолжительного отсутствия, Бегун оказался на фронте. Теперь он – командир отделения РЭБ взвода разведки.

Понятия не имею, каковы были мотивы, заставившие бывшего змагара и токсичного блогера из числа белорусских «сиснациков» отправиться рисковать собственной жизнью во славу русского оружия и ради денацификации Украины. Видимо, все-таки, в Белоруссии ему все-таки было несладко. Но поступок сильный, мужской.

Второй пример – широко известный редактор одиозного телеграм-канала «NEXTA» Роман Протасевич. Он вообще был в списке главных врагов белорусского государства. Для его задержания пришлось устраивать целую спецоперацию с приземлением иностранного самолета в аэропорту Минска, где его вместе с сожительницей Софьей Сапегой взяли под белы рученьки, слегка потрепав физиономию, и повели в СИЗО КГБ.

Вскоре после этого события он полностью пересмотрел взгляды и стал звездой белорусского телевидения, раздавал интервью, в которых поливал грязью недавних коллег и других оппов. Дошло до того, что он вышел из-под домашнего ареста и, будучи в статусе подследственного и находясь в списке экстремистов и террористов, устроился на работу в правозащитное заведение «Системная правозащита». Контора странная и, в сущности, тоже пропагандистская.

Но и в «правозащитниках» он надолго не задержался. Уже в июле прошлого года, будучи помилованным Лукашенко и исключенным из террористического списка, он дал последнее интервью, в котором сказал, что вообще никогда в жизни не хочет соприкасаться с политикой и теперь может искать себе работу.

Судя по всему, поиски работы для Протасевича затянулись. Назад в Варшаву он себе все пути отрезал. Ехать в Россию опасно: если Лукашенко его и помиловал, то Путин может и не помиловать, а перед российским правосудием у него тоже грехи имеются. Совершить мужской поступок и уйти на фронт, как Бегун – не его. А в Белоруссии его биографию со всеми деталями от «Азова» до педофила Чуденцова, который открыл ему в нежном возрасте дорогу в оппозиционную журналистику.

С таким бэкграундом и репутацией далеко не каждый руководитель захочет его брать в свой коллектив.

В итоге пару дней назад некогда перспективный журналист теперь хвастается полученным удостоверением сварщика 3-го разряда.

Рабочих рук в Белоруссии не хватает, может, хоть тут от него будет польза.