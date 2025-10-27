Многоэтажки превратятся в каменные гробы, – прогноз на зиму для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия может устроить на Украине сценарий полного погружения в каменный век, оставив без газа, отопления и водоснабжения. Это приведет к тому, что многоэтажки в городах превратятся в «каменные гробы».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.