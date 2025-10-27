Многоэтажки превратятся в каменные гробы, – прогноз на зиму для Украины

Анатолий Лапин.  
27.10.2025 15:45
  Киев
Россия может устроить на Украине сценарий полного погружения в каменный век, оставив без газа, отопления и водоснабжения. Это приведет к тому, что многоэтажки в городах превратятся в «каменные гробы».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещённого в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Украина находится на грани черной зимы, у нас проблемы не только с электроэнергией могут быть, а может быть полный газовый кризис, то есть не быть газа, не быть отопления.

Температура в домах может до нуля скатиться. Более того, внимание, очень важный момент, если не будет газа и электроэнергии, не будет воды, ни холодной, ни теплой, не будет канализации.

Большие дома превратятся, хоть есть там генератор, хоть нет на 20 этаже, в бетонный гроб», – заявил Мосийчук.

