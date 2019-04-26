Население Сербии страдает ужасными заболеваниями из-за бомбёжек НАТО

26.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Агрессия НАТО против Югославии до сих пор сказывается на здоровье населения Сербии – спустя 20 лет после войны порядка 50 тысяч человек страдают онкологическими заболеваниями, вызванными вредными веществами в зарядах бомб, которые войска альянса применяли против югославского государства.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил посол Сербии в России Славенко Терзич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, двадцать лет назад силы НАТО сбросили на Сербию примерно 420 тысяч боеприпасов разного типа, в том числе применялись кассетные бомбы, крылатые ракеты, заражавшие территории обедненным ураном.

«Процент заболевания онкологией очень высокий. Интересно, что заболевают и молодые люди. Причины разные – кроме прямых последствий (бомбардировок, – авт.), говорят, что обедненный уран разлагается тысячи лет. Это все идет в воздух, в воду, в землю.

Кроме всего этого НАТО бомбило и нефтеперерабатывающие заводы. Днями над Сербией висели черные облака канцерогенного материала. Это ужасное преступление, и мы считаем, что наступит день, когда за него придется отвечать», – заявил Терзич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО, даже если она останется последней страной в Европе, не присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

НАТО занимается вооружением албанских террористов – военных преступников, осуществивших незаконное отторжение края Косово от Сербии, также заявил Вулин.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Вучич намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг Косово.