Население Сербии страдает ужасными заболеваниями из-за бомбёжек НАТО
Агрессия НАТО против Югославии до сих пор сказывается на здоровье населения Сербии – спустя 20 лет после войны порядка 50 тысяч человек страдают онкологическими заболеваниями, вызванными вредными веществами в зарядах бомб, которые войска альянса применяли против югославского государства.
Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил посол Сербии в России Славенко Терзич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам дипломата, двадцать лет назад силы НАТО сбросили на Сербию примерно 420 тысяч боеприпасов разного типа, в том числе применялись кассетные бомбы, крылатые ракеты, заражавшие территории обедненным ураном.
«Процент заболевания онкологией очень высокий. Интересно, что заболевают и молодые люди. Причины разные – кроме прямых последствий (бомбардировок, – авт.), говорят, что обедненный уран разлагается тысячи лет. Это все идет в воздух, в воду, в землю.
Кроме всего этого НАТО бомбило и нефтеперерабатывающие заводы. Днями над Сербией висели черные облака канцерогенного материала. Это ужасное преступление, и мы считаем, что наступит день, когда за него придется отвечать», – заявил Терзич.
Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне министр обороны Александр Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО, даже если она останется последней страной в Европе, не присоединившейся к Североатлантическому альянсу.
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Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.
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