НАТО необходимо 30 суток для подготовки вторжения в Калининград – полковник РФ

Натовцы наблюдают, как на Украине русские убивают друг друга, и набираются опытом для войны с Россией.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Объединённая группировка НАТО, которая может быть создана, представляет значительную серьёзнейшую угрозу для наших ВС. В принципе, теми группировками, которыми они обладают, они могут в течение 30-40 суток начать ограниченный конфликт, например, в Калининградской области.

Но, естественно, они предполагают, что и ответ РФ может быть конвенциональный, как они в этом уверены, и речь пойдёт о значительной военной эскалации.

И здесь им понадобится и мобилизация, и дополнительные системы вооружений, которые сейчас, некоторые системы на 50-60% поставлены на Украину, особенно высокоточные, и т.д. Более того, они, как и мы, были крайне поражены тем опытом, который приобретается сейчас в военном конфликте – это война дронов, противостояние роботизированных систем», – сказал Сивов.