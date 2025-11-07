Не только Украина должна стать нейтральной после СВО – американский профессор
В процессе урегулирования конфликта на Украине и в рамках договоренностей с Западом нейтральной должна стать не только сама Украина, но и ряд находящихся рядом стран.
Об этом в рамках конференции, организованной Венгерским институтом иностранных дел, заявил американский профессор, политолог Холл Гарднер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Кроме того, по мнению Гарднера, в числе договоренностей должен быть мораторий на военные маневры вблизи российских границ на территории стран Восточной Европы.
«Если после урегулирования между Россией и Украиной устанавливать линию контроля, нам необходимо разместить международных миротворцев. Они могут находиться под эгидой Совета Россия-НАТО или Украина-НАТО. Так что и Россия, и Украина имеют право голоса в выборе миротворцев.
Это не «коалиция добровольных помощников», о которой говорили европейцы. Это международные миротворцы, приемлемые для обеих сторон…», – отметил он.
«Я думаю, что следующим шагом и последним пунктом должен стать нейтралитет. Во время Холодной войны Австрия придерживалась нейтралитета, Швеция и Финляндия придерживались нейтралитета, и конечно Швейцария придерживалась нейтралитета.
Здесь, я думаю, самое главное, добиться официального урегулирования, официального нейтралитета Украины. Для меня это означает, что Украина объявила себя нейтральной, когда впервые провозгласила независимость.
Нам нужно официально закрепить этот нейтралитет в этом вопросе. Так что она не вступает ни в НАТО, ни в российскую ОДКБ», – заявил Гарднер.
Профессор также считает, что нейтральной должна быть не только Украина:
«Я думаю, что мы можем рассматривать нейтралитет и в отношении других стран, мы можем рассматривать Грузию как потенциальный нейтралитет. Молдова и возможно даже Армения создают нейтральную зону, нейтральную и безъядерную зону в этом восточном регионе Европы».
