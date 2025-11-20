Немецкий Stark будет собирать в Британии глючные беспилотники для Украины

Константин Серпилин.  
20.11.2025 10:38
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 290
 
Беспилотники, Великобритания, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Немецкая оборонная компания Stark сегодня откроет завод по производству беспилотных систем для Украины в британском Суиндоне,

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая оборонная компания Stark сегодня откроет завод по производству беспилотных систем для Украины в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Stark откроет новый объект в Суиндоне – свой первый выход за пределы Германии, создав более ста рабочих мест высококвалифицированным специалистам и совершенно новый склад площадью 400 квадратных футов для создания беспилотных систем, которые помогут защитить Украину», – объявила Купер.

Украина используется для продукции Stark как тестовый полигон – это не скрывалось ранее, когда продукция концерна продвигалась под слоганом «Made in Germany, tested in Ukraine».

Правда, в самой Германии к дронам Stark отношение сдержанное – хотя компания и получает государственные контракты, но в конце октября Bild писал о неудачных испытания беспилотников.

Тогда дрон Stark, как сообщалось, дважды промахнулся мимо цели. Один раз более чем на 150 метров, а второй дрон Stark, по словам очевидцев, неуправляемо упал в лес.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить