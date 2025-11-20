Ничего не меняется. Европейцы ответили на новый план по Украине угрозами России

Олег Кравцов.  
20.11.2025 11:47
  (Мск) , Москва
Великобритания, Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Главные спонсоры киевского режима настроены на продолжение войны с РФ, судя по их реакции на появившиеся в западных медиа детали нового мирного плана из 28 пунктов, якобы разработанного представителями Москвы и Вашингтона.

С угрозами выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, у которого поинтересовались возможностью предоставления Украине дальнобойных ракет «Таурус».

«В последние месяцы мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов, которые мы технически называем «дальнобойным огнем», – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что Германия делает все возможное, чтобы у ВСУ появились системы большой дальности.

«Это количество увеличится в ближайшие недели и месяцы, если это будет необходимо, до того момента, когда такие системы вооружения также будут производиться в Украине», – заявил Мерц.

Отреагировали на план и в Великобритании.

Там делают вид, что считают прекращение войны реальным, но с оговоркой, которая фактически представляет ультиматум – требование отказа России от своих конституционных территорий.

«Россия могла бы сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение», — заявил представитель МИД Великобритании, которого цитирует «Рейтер».

