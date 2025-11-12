«Никто не отсидится»: Трамп толкнул мир к ядерной войне
Отдав команду на ядерные испытания, президент США фактически подтолкнул мир ближе к порогу ядерной войны.
Об этом на канале «БелТА» заявил российский военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп дал команду на ядерные испытания. Он фактически разорвал путы на ядерном джинне, потому что если сейчас начнется интенсификация ядерных испытаний – это и есть первый признак гонки ядерных вооружений.
Путин сказал, мы будем действовать адекватным образом. А скажите, Китай будет сидеть и бамбук курить, видя, как США и Россия проводят ядерные испытания? Да ни в коем случае!
А что, Пакистан будет не обращать на это внимание? А что, Индия не будет на это обращать внимание? А у нас же ещё, кроме девяти официальных ядерных стран, есть ещё где-то полдюжины пороговых стран», – сказал Баранец.
«Вот эта одна фраза Трампа, она привела к тому, что мир вышел на старт новых ядерных испытаний. Мир становится плотнее заминирован ядерным оружием. Земной шарик может не выдержать однажды такого груза.
Индия и Пакистан воевали недавно. Молим бога, что не стали доставать из ножен ядерные мечи, потому что мы могли очень серьезно тоже наглотаться атомной пыли. Роза ветров не спрашивает, где тут государственная граница.
Гонка ядерных вооружений неумолимо приближает нас к риску мировой ядерной войны. Никто не отсидится», – подытожил он.
