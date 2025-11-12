«Никто не отсидится»: Трамп толкнул мир к ядерной войне

Отдав команду на ядерные испытания, президент США фактически подтолкнул мир ближе к порогу ядерной войны.

Об этом на канале «БелТА» заявил российский военный обозреватель, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп дал команду на ядерные испытания. Он фактически разорвал путы на ядерном джинне, потому что если сейчас начнется интенсификация ядерных испытаний – это и есть первый признак гонки ядерных вооружений.

Путин сказал, мы будем действовать адекватным образом. А скажите, Китай будет сидеть и бамбук курить, видя, как США и Россия проводят ядерные испытания? Да ни в коем случае!

А что, Пакистан будет не обращать на это внимание? А что, Индия не будет на это обращать внимание? А у нас же ещё, кроме девяти официальных ядерных стран, есть ещё где-то полдюжины пороговых стран», – сказал Баранец.