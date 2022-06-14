Олигархи бегут из Украины вместе с предприятиями – Кинах

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Новости Украины

Украинские олигархи постепенно вывозят свои предприятия в страны Восточной Европы, поскольку правительство не предложило им площадки в своей стране.

Об этом сказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах на канале UKRLIFE.TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дипломатично выражаясь, мы пока не видим, чтобы вертикаль власти, начиная от правительства, работала адекватно тем вызовам, тем рискам и проблемам, которые нам надо предъявлять в связи с войной. И в том числе на примере релокации предприятий», – подчеркнул он.

Кинах подчеркнул, что до сих нет базы предприятий, которые подлежат релокации, и подходящих для их переноса территорий с данными о коммуникациях, площади и трудовых ресурсах.

«Мы видим процесс, что релокация украинских предприятий украинского бизнеса в страны Восточной Европы, к нашим соседям, таким как Польша, Словакия, Чехия – в разы выше, чем релокация предприятий на территории Западной и Центральной Украины, – отметил украинский политик. – Наши соседи создали намного более эффективные условия, чем те, что мы создаем у себя в стране. Это недопустимо, это очередная потеря трудового потенциала промышленного потенциала, и потеря рабочих мест».

Экс-премьер добавил, что по прогнозам экспертов в этом году Украина потеряет 35-40% ВВП.