«Они хотят жить, причём хорошо» – население стран НАТО ни в какую не хочет воевать с Россией

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Народы стран Европы категорически против дополнительных расходов на войну против России и тем более прямого столкновения, а русофобию разгоняют наживающиеся на этом вояки.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа очень сопереживает и сочувствует Украине, но воевать Европа абсолютно не готова. В Европе нет приготовлений к войне. С большой натяжкой – Польша, и то с огромной натяжкой. И всё. В Европе нет приготовлений к войне, и Европа верит, что Россия не вторгнется на континент НАТО, а даже если такая угроза возникнет, Европа договорится с Москвой», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что представители армии и ВПК пытаются нагнетать, но народ категорически против новых тягот.

«Военным нужны деньги и ресурсы, и они прокачивают эту тему. Но пока что политики их не слышат – и не услышат. Судя по электоральным балансам Германии, Франции на выборах в Европарламент, пока что им сложно достучаться до своего избирателя. Европа очень пострадала во время ковида, люди очень долго терпели разные ограничения, и сегодня не готовы ради армии ещё терпеть эти ограничения. Они хотят жить спокойной, размеренной и открытой жизнью», – подытожил эксперт.