Украинское правительство и парламент поплатятся за то, что ведут войну, не преследуя никаких существенных целей.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Политика другой страны, которая хочет воевать против другой руками третьей – это самое лучшее, что только есть. Но вопрос такой: цель какая? У них [Запада] цели-то ясны. Они видят Россию, это цель, это глобальное, всё, что связано с переделом мира. Хорошо, цель. А наша какая? Я уже полтора года не слышу нашу цель. Границы – это не цель войны.

Цель войны – это добиться лучшего мира, хотя бы с нашей точки зрения, после войны, чтобы из войны выйти не ослабленным, а окрепшим. Есть – преследуют свои национальные цели, а есть другие. Поэтому до тех пор, пока политическая элита не определит, какая у нас цель войны, вот это будет продолжаться», – сказал Стариков.