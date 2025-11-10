Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США поступили бы точно также, как Россия, начавшая СВО, если бы у их границ, например, в Мексике, хозяйничали потенциальные противники – русские или китайцы.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила немецкий левый политик Сара Вагенкнехт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

