Саммит по Косово завершился безрезультатно. Сербия отвергла ультиматум

11.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Прошедший в Париже видеосаммит по судьбе Косово завершился безрезультатно, президент Сербии Александр Вучич отверг ультимативные требования делегации косовских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Албанская сторона выступила с требованиями, которые мы тщательно записали, – прокомментировал ситуацию президент Сербии. – Они требуют сохранения «территориальной целостности Косово», признания «Конституции Косово», взаимного признания, членства в ООН, чтобы другие страны ЕС признали Косово, и только тогда они готовы заниматься вопросом пропавших без вести и военного ущерба. Если это все, то дальнейший диалог не имеет смысла».

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Президент Сербии отметил, что готов вести диалог об улучшении взаимоотношений между Косово и Сербией, но разговаривать о признании косовских ультиматумов не станет.

«Я благодарен за приверженность Европы решению проблемы, и мы готовы к переговорам – сказал Вучич. – Это будет непросто. На нас будет оказываться сильное давление – ожиданий европейских партнеров. Они понимают нашу позицию, Меркель и Макрон – опытные политики, и они знают, что реально, а что нет.

Мы не подвергались давлению непосредственно с их со стороны, когда я попытался смело отвечать на ультиматумы. Я думаю, что Макрон и Меркель поняли это. В любом случае мы должны научиться разговаривать с теми, кто не живет в реальности (с косовскими сепаратистами – ред.)».

При этом президент Сербии отметил, что позиция его страны ожидаемо не совпала с позицией Европы и косовских сепаратистов, настаивающих на признании независимости Белградом отторгнутого края.

Из-за четкой позиции Сербии график переговоров между сторонами претерпел изменения, очередная встреча в режиме видеконференции должна состояться в ближайшее воскресенье, а непосредственную встречу делегаций перенесли на следующий четверг.

Напомним, что эти переносы «совершенно случайно» совпали с очередным обострением на улицах Белграда.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце 2018 года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.