У России самая боеспособная армия в мире – Путин

Максим Столяров.  
02.10.2025 22:58
  (Мск) , Сочи
Благодаря опыту СВО российская армия стала лучшей в мире сразу по многим параметрам.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская армия, государство и оборонная промышленность быстро адоптировались к новым вызовам. Без всякого преувеличения, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией», – сказал Путин.

«И по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять, модернизировать – и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения. И даже по тактике боевых действий», – добавил президент.

