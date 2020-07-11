Участники беспорядков в Сербии будут арестованы и осуждены

11.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В столице Сербии накануне ночью желающие свергнуть власть оппозиционеры вновь попытались взять штурмом здание Народной скупщины, при этом правые и левые радикалы передрались между собой, в результате чего один человек получил ножевое ранение, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне вечером и ночью сербские оппозиционные хулиганы вновь перешли к агрессивной тактике: в Белграде они в очередной раз неудачно штурмовали здание Народной скупщины, в Нови-Саде перекрывали международную трассу, в Кралево, Нише и Крушеваце пока все дело ограничилось массовыми шествиями.

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В сербской столице погромщики выламывали брусчатку и закидывали ей полицейских, также они швыряли в правоохранителей файеры. В ответ полиция применила слезоточивый год, разогнав погромщиков и арестовав семьдесят из них.

При этом среди арестованных оказался сын бывшего министра горной промышленности и энергетики Петра Шкундрича – сорокалетний Владимир Шкундрич, орудовавший бейсбольной битой. А также гражданин Великобритании Макмилан Джеймс Дэвид, принимавший активное участие в беспорядках.

Что характерно праворадикальные и леворадикальные хулиганы умудрились передраться между собой, после чего одному из них был нанесен удар ножом в ногу. На другого протестовавшего его же «соратники» опрокинули металлическое ограждение, да еще и прошлись сверху.

«Тот, кто нанес удар другому, испугался и попросил помощи у полиции, а затем другой, пострадавший, обратился в полицию за медицинской помощью, и она ему помогла, – прокомментировал произошедшее находящийся сейчас на переговорах в Европе президент Александр Вучич. – Это были те, кто на протяжении нескольких дней кидались и избивали полицейских, они получили помощь, но оба были арестованы.

Они носили с собой ножи, явно не для того, чтобы клеить афиши Чемпионата по футболу, а чтобы нападать с ними… Уверен, 95% граждан Сербии против того, что происходит перед Скупщиной Сербии, и ни один нормальный человек не поддерживает такое….

Результат ясен и однозначен, преступники будут побеждены, значительная часть будет арестована, и им придется отвечать за все, что они сделали, в этом нет никаких сомнений».

При этом уличные беспорядки усугубили и без того непростую ситуацию с COVID-19 в Сербии: накануне умерли 18 человек, зафиксированы 386 новых случаев заболевания, к аппаратам ИВЛ подключены 130 человек.

«Я прошу вас не ходить на демонстрации, потому что многие впоследствии попадут в больницы с коронавирусом. Наши врачи не смогут больше справляться с этим, у нас не так много больниц. Поэтому не приведи Бог, я умоляю вас, не делайте этого! У нас был самый худший день с начала пандемии, самое большое количество инфицированных, и это стало результатом того, что началось пять дней назад (массовые волнения – ред.)», – заключил президент Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце 2018 года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.