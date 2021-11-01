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01.11.2021 08:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Украина осталась без ракет – Турчинов

Новости УкраиныБудь киевский истеблишмент более честным и компетентным, Украина якобы уже могла бы иметь множество...

Будь киевский истеблишмент более честным и компетентным, Украина якобы уже могла бы иметь множество ракет наземного, воздушного и морского базирования.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда началось производство известных всем ракет «Нептун», были детализированы дальнейшие шаги. А именно производство не только мобильного комплекса крылатых ракет. Должны были быть ракеты воздушного, морского базирования. Чтобы полностью защитить страну на Чёрном и Азовском морях. Но программа полностью остановлена.

Были отработаны проекты производства собственных ЗРК малой и средней дальности. Но программа заморожена», – сказал Турчинов.

По его словам, украинское руководство третий год подряд срывает оборонный заказ.

«Дело в невежестве, в коррупции, и непонимании новой властью своей ответственности перед страной. Потому что, будем говорить откровенно, начиная со второй половины 2019 года, началась системная деформация государственного оборонного заказа. Его постоянно срывали», – резюмировал политик.

Напомним, накануне в Киеве признались, что у Украины нет ни малейшей возможности противостоять российским войскам – так, в ВСУ до сих пор не поставлены ракетные комплексы «Нептун», хотя это должно было произойти ещё в 2019 году.

В связи с этим украинское руководство было вынуждено выпустить на парад в честь «Дня независимости Украины» надувные макеты вместо реальной техники.

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